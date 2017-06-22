У Конгресі США налаштовані на швидке схвалення законопроекту про санкції відносно Ірану і РФ

Спікер нижньої палати Конгресу США Пол Райан заявив про свою підтримку законопроекту про санкції відносно Ірану і Росії, який був раніше схвалений сенатом.

"Ми хочемо просуватися по цьому питанню", - заявив він на брифінгу в четвер.

За словами П.Райана, глава комітету палати представників з іноземних справ Ед Ройс, який також рекламує цей законопроект, планує незабаром розглядати його на комітеті.

"Голова Ройс позначив, що хоче швидко рухатися по цьому питанню", - сказав спікер.

Сенат США минулого тижня схвалив поправку до документа про обмежувальні заходи щодо Ірану, який передбачає посилення антиросійських санкцій і забороняє президенту США самостійно пом'якшувати надалі обмежувальні заходи відносно Росії.

Згідно з текстом поправки, американським компаніям і фізичним особам будуть заборонені операції з надання російським банкам фінансування довше, ніж на 14 днів. До сих пір обмеження становило 90 днів. Крім того, мова йде про обмежувальні заходи для енергетичного сектора. Документ пропонує обмежити тривалість угод з наданням фінансування російським енергетичним компаніям до 30 днів.

Після схвалення Сенатом законопроект повинен бути схвалений палатою представників, а потім буде направлений на підпис президенту США.