Події

20:31 22.06.2017

НГТУ з'ясовує причини ініціації арешту EUR15 млн гарантій за проведення Євробачення-2017

Національна громадська телекомпанія України (НГТУ) з'ясовує причини ініціювання процедури арешту Женевським управлінням примусового стягнення заборгованості EUR15 млн, наданих Україною Європейській мовній спілці у вигляді гарантії належного проведення Євробачення, повідомляється в прес-релізі телекомпанії.

"Ми найняли юридичну фірму зі Швейцарії, оскільки потрібно з'ясувати всі обставини справи і визначити порядок застосування процедури накладення арешту відповідно до швейцарського законодавства", - цитується в повідомленні голови Національної громадської телекомпанії України Зураба Аласанії.

Згідно з повідомленням, в своєму офіційному листі до Європейського мовного союзу (ЕВС), це управління не повідомило про підстави накладення арешту і не вказало ініціатора цієї процедури.

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