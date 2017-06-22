Події

20:36 22.06.2017

Ніл Ушаков втретє став мером Риги

Ризьку думу і надалі очолюватиме лідер партії "Згода" Ніл Ушаков.

У четвер на першому засіданні думи нового скликання Ушаков був затверджений на посаді її голови втретє поспіль.

За Ушакова проголосували 32 депутати, а за висунутого опозицією кандидата Мартіньша Бондарса (Латвійське об'єднання регіонів) свої голоси віддали 26 депутатів.

Процес виборів мера в цей раз був найдовшим в історії Ризької думи. Засідання почалося о 9 ранку, і процес обрання мера в цілому зайняв більше дев'яти годин. При цьому близько п'яти годин кандидати відповідали на питання депутатів.

"Згода" в коаліції з партією "Честь служити Ризі" отримали на виборах 50,82% голосів, сам мер зібрав 105 тис. 6 голосів, а в цілому отримав 231 тис. 116 голосів.

Вперше мером Риги Ушаков, рідною мовою якого є російська, став в 2009 році і з того часу беззмінно очолював столичне самоврядування.

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