Військовослужбовець переправляв експрес-доставкою зброю і боєприпаси з зони АТО в Київську область

Військова прокуратура Центрального регіону України спільно із співробітниками Служби безпеки України затримали військовослужбовця однієї з військових частин Житомирської області, який налагодив незаконний канал поставки зброї і боєприпасів із зони АТО в Київську область.

Як повідомляє в четвер прес-служба Генеральної прокуратури України, встановлено, що протягом травня-червня 2017 року військовослужбовець Збройних сил України за допомогою мережі експрес-доставки вантажів під виглядом предметів цивільного призначення доставляв з району проведення АТО в Київську область зброю і боєприпаси.

"Військовими прокурорами задокументовані факти перевезення сотень боєприпасів до стрілецької зброї різного калібру, гранат РГД-5 в кількості 4 штук і запалів до них, патронів гранатометних ВОГ-25 в кількості 6 штук, 400 грам тротилу, детонатори тощо. Під час огляду місця події і обшуку боєприпаси вилучені", - сказано в повідомленні.

Походження боєприпасів і можлива причетність інших осіб до вчинення злочину з'ясовується.

Військовослужбовця затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу Країни (зберігання, придбання бойових припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.