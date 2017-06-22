Становище громадян ЄС у Великій Британії після Brexit є пріоритетом переговорів

Для Європарламенту захист європейських громадян, які будуть жити у Великій Британії після Brexit, є пріоритетом, заявив голова ЄП Антоніо Таяні.

"Ще до (парламентських - ІФ) виборів під час зустрічі з Терезою Мей у мене вже була можливість викласти нашу позицію. Для нас важливо подати цю проблему як пріоритетну, адже є також і британські громадяни, які живуть в Євросоюзі. Їх теж близько мільйона. Я думаю, що в принципі наші інтереси збігаються, у нас однакова мета", - сказав глава Європарламенту в четвер на прес-конференції в Брюсселі після традиційного виступу на саміті ЄС перед європейськими лідерами.

На його думку, це буде серйозна робота для головного парламентера ЄС щодо Brexit Мішеля Барньє.

При цьому А.Таяні зазначив, що він оптиміст. "Ми повинні встановити рамки, які будуть регулювати це "розлучення" між Сполученим Королівством та Європейським союзом, до кінця 2018 року. А потім постане питання розробки пропозицій про майбутні відносини між Сполученим Королівством та Європейським союзом після Brexit", - продовжив голова ЄП.

За його словами, Європарламент, безсумнівно, проголосує "за" стосовно таких пропозицій у березні або квітні 2019 року, хоча точний термін поки що не відомий.

"Звісно, ситуація держави-члена Європейського союзу не така сама, як у того, що ним не є, але це Сполучене Королівство буде залишати Європейський союз, а не навпаки", - підкреслив А.Таяні, вказавши на важливість збереження хороших відносин і продовження співпраці з Великою Британією.

Крім того, за його словами, після Brexit необхідні партнерські зв'язки між сторонами у сфері оборони і боротьби з тероризмом. Можлива співпраця і в питаннях міграції, вважає голова Європарламенту.