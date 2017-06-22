Європа "ставить на коліна" Україну

Колишній президент України Леонід Кучма заявив, що Європа "ставить Україну на коліна", а економіка країни розвалюється. Про це він заявив на відкритті міжнародного форуму, який транслював телеканал "112 Україна".

"Європейці ставлять нас на коліна:"Давайте ліс рубайте і везіть до нас", - сказав він. "Де, яка конкретна допомога Україні, щоб ми ставали на ноги?! Якщо ми будемо бідними, як сьогодні, ми нікому не потрібні!"- підкреслив Кучма.

На його думку, Україна "розвалюється начисто", в країні залишилася тільки металургія, хімія і сільське господарство. Високих технологічних виробництв практично немає, "бюджет України на 70% запозичений", заявив Кучма.

Разом з тим екс-президент підкреслив, що ситуація на 90% залежить від самих українців. "Не треба ходити по всьому світу з простягнутою рукою", - підкреслив він.