Троє нардепів готові припинити голодування за умови системного вирішення питання вивезення сміття зі Львова

Троє народних депутатів України, які голодують під будівлею Адміністрації президента, готові припинити голодування за умови, якщо питання вивезення сміття зі Львова буде вирішено системно, заявляє лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

"Перестати знущатися над людьми, а це означає системне налагодження вивезення сміття з міста Львова протягом наступних двох років, півроку, року", - сказав О.Березюк журналістам у четвер в Києві, відповідаючи на питання про умови, на яких вони можуть припинити голодування .

Він підкреслив, що це питання має бути вирішене системно.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в даний час на вул. Банковій перед будівлею Адміністрації президента України продовжують голодувати на знак протесту троє народних депутатів: Олег Березюк та Тарас Пастух з фракції "Самопоміч" і віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироід, яка висувалася в парламент за списками "Об'єднання "Самопоміч ".

За словами лідера фракції "Самопоміч", лікарі-волонтери приходять оглядати їх кожен день. О.Березюк розповів, що і він, і Т.Пастух відчувають себе нормально, "а от самопочуття О.Сироід, тендітної жінки у нього викликає побоювання".

Увечері в середу, 21 червня, голодуючі депутати встановили три туристичні намети, в яких ночували, біля будівлі Будинку з химерами, яка теж знаходиться на вул.Банковій. У четвер залишилася одна палатка - дві вони розібрали.

О.Березюк також повідомив, що ніхто з Адміністрації президента до них не вийшов, крім коменданта будівлі, "який показав, де туалет".

"Мені не треба, щоб вони приходили, але є управлінські норми. Це ознака абсолютної вульгарною деспотії ... немає управлінської демократичної норми, людина - ніхто, ким би вона не була, яку б посаду вона не займала", - зазначив О.Березюк.