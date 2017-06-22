Події

21:33 22.06.2017

Ув'язнений загинув в результаті масової бійки в Шосткинській виправній колонії

У Шосткинській виправній колонії №66 (Сумська обл.) сталася масова бійка, в результаті якої загинув один ув'язнений, повідомляє місцеве видання "Шостка.INFO" з посиланням на першого заступника керівника Шосткинської місцевої прокуратури Павла Моісеєнка.

Як розповів П.Моісеенко, інцидент стався в четвер рано вранці. Засуджені з одного барака - приблизно 30 осіб - розкрили замки, відкрили двері і увірвалися до сусіднього бараку.

Зав'язалася бійка, були побиті чотири засуджених. Один з потерпілих згодом помер від отриманих травм, ще двоє були доставлені в центральну районну лікарню, їх життю нічого не загрожує.

Після бійки засуджені розійшлися. П.Моісеенко підкреслив, що ніхто із співробітників колонії під час НП не постраждав.

Загиблий відбував термін за вбивство і в грудні цього року повинен був вийти на свободу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть".

Зараз на місці події працюють співробітники прокуратури, поліції, Державної пенітенціарної служби, судмедексперти.

"Ситуація в колонії контрольована. Спецназ в ШВК-66 не вводився", - резюмував П.Моісеенко.

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