Німецька розвідка багато років стежила за Білим домом

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) протягом багатьох років стежила за військовими і урядовими органами США, зокрема за Білим домом, повідомляє в четвер німецький журнал Der Spiegel з посиланням на внутрішні документи BND.

"З 1998 по 2006 роки BND здійснила для стеження 4 тис. пошукових запитів: так званих "селекторів ", - зазначило видання. Журнал уточнив, що це поняття означає збір інформації про телефонні номери, факси і адреси електронної пошти. Таким чином, співробітники служби мали можливість відстежувати роботу Білого дому, держдепартаменту і міністерства фінансів США.

За інформацією Der Spiegel, німецька розвідка також приділяла пильну увагу стеження за космічним агентством NASA, аерокосмічною фірмою Lockheed Martin, організацією Human Rights Watch і рядом інших установ в США.

До того ж Німеччина в зазначений період стежила за більш ніж 100 представництвами іноземних держав і об'єднань в США, зокрема - за Міжнародним валютним фондом і Лігою арабських держав