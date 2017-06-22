Події

21:43 22.06.2017

Трамп заявив про відсутність у нього "записів" розмов з Комі

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не робив записів своїх розмов з колишнім главою Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймсом Комі, і не знає, чи є "плівки", або записи їхніх розмов. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Таким чином він відповів законодавцям, які розслідують втручання Росії в передвиборну кампанію в США. Раніше вони попросили Білий дім передати їм будь-які записи зустрічей Трампа і Комі, уточнює Reuters.

Раніше Трамп порадив Комі переконатися, що немає ніяких "записів" їх розмов, перш ніж "зливати інформацію ЗМІ".

Американський лідер звільнив Джеймса Комі 9 травня через "нездатність ефективно керувати" ФБР. У Демократичній партії США пов'язують звільнення глави розвідувального бюро з розслідуванням зв'язків Трампа з Росією.

Після відставки Комі президент США назвав його "піжоном" і "брехуном", заявивши, що той "працював на публіку", коли звинуватив Трампа у зв'язках з Росією. Трамп заявляв, що не має ніяких ділових зв'язків з Росією.

Про те, що помічники американського бізнесмена спілкувалися з представниками Росії, щоб дискредитувати передвиборну кампанію його суперниці Хілларі Клінтон, телеканал CNN повідомив 23 березня поточного року.

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