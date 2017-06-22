Близько 5% населення світу регулярно вживають наркотики

Приблизно 5% населення світу регулярно вживають наркотичні речовини, майже 30 млн осіб страждають від залежності і потребують лікування, йдеться в доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності, опублікованому в четвер.

За даними доповіді, в Європі вживання кокаїну збільшилося на 30% в період з 2011 по 2016 роки, а виробництво опіумних наркотиків зросло на третину в 2016 році в порівнянні з попереднім роком.

Також, в доповіді наголошується, що в Західній Європі найбільш поширені амфетамін і МДМА або "екстазі", які поставляються, в основному, з країн Близького Сходу.

Тим часом, опіоїди посіли перше місце за ступенем шкоди здоров'ю, на другому місці виявилися амфетаміни, третє місце зайняли нові психоактивні речовини (НПВ), так звані "дизайнерські наркотики", які набули значного поширення останнім часом.

"Не дивлячись на те, що ринок НПВ відносно невеликий, основна їх небезпека полягає в невивченому складі наркотиків і невідомому дозуванні, що є додатковим ризиком для здоров'я", - наголошується в доповіді.

У доповіді також наголошується, що майже 12 млн осіб у всьому світі незаконно вживають ін'єкційні наркотики, серед них 1,6 млн ВІЛ-інфіковані та ще 6,1 млн живуть з гепатитом C.