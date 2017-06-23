Лідери ЄС домовилися про продовження на півроку економічних санкцій відносно РФ

Голова Євроради Дональд Туск повідомив в четвер, що лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.

"Погоджено. ЄС має намір продовжити економічні санкції проти Росії за те, що вона в недостатній мірі виконує мінські домовленості", - написав він у своєму "Твіттері".

Термін дії секторальних санкцій ЄС щодо Росії у зв'язку з подіями на Україні закінчується 31 липня. Раніше повідомлялося, що саміт 22 - 23 червня має намір рекомендувати прийняти рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, які в ЄС пов'язують з виконанням мінських угод.