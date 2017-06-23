Події

03:38 23.06.2017

В Естонії відзначають День Перемоги у Визвольній війні

В Естонії в п'ятницю відзначають державне свято - День Перемоги у Визвольній війні 1918-1920 років.

Як повідомили "Інтерфаксу" в державній канцелярії, в цей день в Естонії на всіх житлових, комерційних і офісних будівлях будуть вивішені державні прапори.

За традицією, в цей день проходить парад Сил ополчення "Кайтселііт" в одному з повітових центрів країни. Цього року він пройде в місті Раквере.

День Перемоги відзначався щорічно з 1934 по 1939 роки, традиція була відновлена ​​в 1992 році, після відновлення незалежності Естонії.

У цей день в 1919 році естонські війська і їх союзники розгромили в битві біля міста Винну (нині латвійський Цесіс) війська німецького Ландесвера, що складався з балтійських німців і колишніх солдатів і офіцерів армії Німеччини, яка вже капітулювала в Першій світовій війні. Їх метою було відновлення німецького контролю в регіоні.

Ця битва вважається однією з головних подій у Визвольній війні.

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