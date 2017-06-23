Мей обіцяє, що не буде змушувати громадян країн ЄС залишати Великобританію після Brexit

Прем'єр Великобританії Тереза ​​Мей в ході саміту глав держав і урядів ЄС у Брюсселі запевнила, що не буде змушувати громадян країн Євросоюзу залишати територію її країни після Brexit, повідомляють в четвер європейські ЗМІ з посиланням на джерела в британському уряді.

У той же час, вона попередила, що після Brexit всі спірні питання в Великобританії, що стосуються прав громадян країн ЄС, будуть вирішуватися британськими судами, а не Судовою палатою Європейського союзу.