Події

07:26 23.06.2017

У Південній Кореї подруга екс-президента отримала 3 роки тюремного ув'язнення

Подругу колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе - Чхве Сун Сіль, замішану в корупційному скандалі, засудили до трирічного тюремного терміну за незаконний тиск на університет, де вчилася її дочка Чон Ю Ра. Про це повідомляє Yonhup.

За даними агентства, Чхве Сун Сіль звинувачується в змові з адміністрацією університету, метою якого став вступ її дочки (до вузу - ІФ). Також жінка вимагала від викладачів ставити доньці оцінки за роботи, які вона не здавала.

Раніше прокуратура Південної Кореї заарештувала на борту літака, що летів з Амстердама в Сеул, 21-річну Чон Ю Ра. Після прибуття в Південну Корею дівчину допитали за підозрою в тому, що вона вступила в Жіночий університет Іхва "в обхід встановлених правил" і з приводу "нерегулярного фінансування її кінної підготовки" від компанії Samsung Group.

Крім того, дівчину допитали з приводу можливої ​​допомоги матері в здійсненні шахрайських схем.

10 березня колишньому південнокорейському лідеру пред'явили звинувачення в зловживанні владою і хабарництві. Також Пак Кин Хе звинуватили в передачі конфіденційної інформації про держсправи сторонній особі, її близькій подрузі Чхве Сун Сіль. Конституційний суд ухвалив рішення парламенту від грудня 2016 року про її імпічмент.

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