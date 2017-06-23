22 червня в Запоріжжі та Мелітополі пройшли мітинги "Полка Перемоги"

У Запоріжжі в день 76 річниці початку радянсько-німецької війни понад 300 поліцейських і бійців Нацгвардії забезпечували правопорядок на мітингу "червонопрапорного "Полка Перемоги", організованого місцевими регіоналами і комуністами, а в Мелітополі організатор подібного мітингу затриманий за злісну непокору законній вимозі поліцейського.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", 22 червня понад півсотні людей похилого віку з червоними прапорами, які назвали себе "Полком Перемоги", провели біля меморіалу "Скорботна мати" мітинг пам'яті про загиблих в радянсько-німецькій війні. При цьому територія меморіалу була оточена бійцями Нацгвардії, а поліцейські ретельно перевіряли сумки людей, що заходять на мітинг.

Посилені заходи безпеки правоохоронні органи пояснили можливістю провокацій.

Як з'ясувалося, заявку на проведення мітингу подала організація "Полк Перемоги", створена колишнім депутатом Запорізької міськради від Партії регіонів, екс-заступником міського голови Запоріжжя Андрієм Івановим, який також був присутній на мітингу разом з лідерами запорізьких комуністів.

Оскільки червоні прапори учасників мітингу не містили забороненої комуністичної символіки, поліція їх не вилучала, але вимагала прибрати георгіївські стрічки, з якими прийшли деякі пенсіонери.

Також, подібний мітинг, організований місцевими комуністами, пройшов 22 червня в Мелітополі. Один з організаторів - голова міської громадської організації "Союз радянських офіцерів" Віктор Яковенко був супроводжений до міськвідділу поліції Мелітополя після того, як не захотів підкорятися вимозі поліцейських і прибрати прапори із забороненою комуністичною символікою - серпом і молотом.

Як розповіла агентству радник глави ГУ Нацполіціі в Запорізькій області Катерина Людвік, місцевій поліції вдалося не допустити провокацій на мітингах, присвячених річниці війни, які пройшли 22 червня в регіоні,

"Тільки в Запоріжжі для охорони громадського порядку під час масового заходу було задіяно понад 300 співробітників поліції. Порушень не було. Тільки в Мелітополі була використана заборонена символіка - червоні стяги з символікою серпа і молота. Після того, як протиправні дії з боку невеликої групи людей не припинилися, був доставлений в поліцію організатор акції"- розповіла Е.Людвік.

Також, вона зазначила, що стосовно організатора мелітопольського мітингу поліція склала протокол згідно ст.185 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського", а також ст.185 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "порушення порядку організації зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій".

На даний момент поліцією Мелітополя проводиться перевірка інциденту.