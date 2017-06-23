Бойовики за добу здійснили 29 обстрілів позицій сил АТО, в результаті яких 2 українських військовослужбовців поранені

За минулу добу бойовики здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких поранення отримали 2 українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається без різких змін. Упродовж минулої доби організовані російськими властями бандформування на сході України продовжували застосовувати зброю проти українських захисників, які тримають оборону уздовж всієї лінії зіткнення. Так, за минулу добу противник 29 разів відкривав вогонь по нашим опорним пунктам і один раз - по житлових кварталах прифронтового населеного пункту. Тричі окупанти здійснювали обстріли, застосовуючи заборонені пунктами Мінських угод міномети", - говориться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО в Фейсбук.

На Приморському напрямку зафіксовано 13 обстрілів: позиції в околицях Широкино бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, гранатометів і стрілецької зброї, позиції поблизу Мар'їнки і Павлополя - з мінометів калібру 82 мм і піхотного озброєння, обстрілу піддавалися також позиції ЗСУ в районах Гнутове і Лебединському. Крім того, бойовики обстрілювали житлові квартали Мар'їнки з мінометів, в результаті чого була поранена місцева мешканка.

На Донецькому напрямку бойовики здійснили 5 обстрілів позицій сил АТО в південному і південно-східному передмісті Авдіївки із застосуванням гранатометів, стрілецького озброєння, озброєння БМП, зенітних установок, мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку обстрілу бойовиків піддавалися позиції ЗСУ поблизу Кримського - бойовики застосовували міномети калібру 120 мм і інше, менш потужне озброєння, в районі Новоолександрівки, Дінця та Троїцького - бойовики застосовували переважно піхотне озброєння. Крім того, бойовики вели обстріл позицій сил АТО в околицях Щастя, Жовтого та Лобачеве.