Кабмін зобов'язав організаторів турів в Антарктиці оформляти страховки і відшкодовувати пошуково-рятувальні роботи

Кабінет міністрів зобов'язав організаторів турів в Антарктиці оформляти страховки і відшкодовувати пошуково-рятувальні роботи, медичну допомогу та евакуацію.

"Організатори турів в Антарктиці повинні належним чином оформлювати страхування і забезпечувати відшкодування будь-яких витрат на пошуково-рятувальні роботи, медичну допомогу та евакуацію", - сказано в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки.

У ньому говориться, що така норма передбачена одним із заходів, схвалених на консультативних нарадах договору про Антарктику, які затвердив уряд.

Також організатори турів ще до початку діяльності в Антарктиці повинні підготувати плани дій в надзвичайних ситуаціях і прийняти достатньо заходів для безпеки людей. Такі плани і заходи не повинні бути розраховані на допомогу з боку інших організаторів або національних програм без їх однозначної письмової згоди.

Встановлюється і матеріальна відповідальність у разі надзвичайних екологічних ситуацій в Антарктиці, пов'язаних із здійсненням наукових досліджень, туристичної діяльності, а також будь-якою іншою урядовою і неурядовою діяльністю, зокрема, допоміжною логістикою.

Так, якщо організатор діяльності не вжив негайних і ефективних дій у відповідь на викликану їм надзвичайну екологічну ситуацію, то він повинен буде сплатити вартість таких дій.

Наприклад, якщо така подія трапиться з судном місткістю не більше 2 тис. т, то організатор повинен заплатити до спеціального фонду 1 млн спеціальних прав запозичення (більше $ 1 млн 370 тис.). Тому окремим пунктом передбачена необхідність кожного організатора мати страхування або інше фінансове забезпечення - наприклад, гарантію банку, що покриває їх відповідальність.

Передбачено, що потрібно утримуватися від висадки на берег з судів, на борту яких перебуває понад 500 пасажирів. Що стосується судів з меншою кількістю людей, то в місцях висадки на берег має бути не більше одного такого судна, а на самому березі повинно бути не більше 100 чоловік.

Як повідомлялося, Україна почне співпрацювати в області антарктичних досліджень з Китаєм і Малайзією, а також буде розширювати співпрацю з Туреччиною.