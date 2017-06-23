Події

07:58 23.06.2017

Житель Барнаула затриманий за крадіжку морозива під час аномальної спеки

Кримінальну справу порушено в Барнаулі (Алтайський край), де стоїть тридцятиградусна спека, після крадіжки морозива місцевим жителем, повідомляє Інтерфакс.

"Напередодні, повертаючись ввечері додому, чоловік побачив вуличний холодильник з морозивом. Озирнувшись навколо і переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, вирішив його зламати і забрати морозиво. Зірвавши замок з холодильника, чоловік витягнув кілька лотків. По дорозі до будинку зайшов до знайомих і віддав один лоток ім. Решту залишив собі", - йдеться в повідомленні.

В даний час за даним фактом порушено кримінальну справу за п. "Б" ч. 2 ст. 158 КК РФ (крадіжка).

Як повідомлялося, в Алтайському краї вже кілька тижнів стоїть аномальна спека: температура повітря піднімається до плюс 40 градусів.

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