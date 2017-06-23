The Times знайшла на російськомовному сайті паролі від пошти міністрів Британії

Газета The Times повідомила про виявлення на одному з російськомовних сайтів для хакерів список логінів і паролів від електронних пошт британських держслужбовців і міністрів. Дані були доступні для продажу або обміну.

За даними газети, на сайті з'явилася інформація про поштові скриньки міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Грега Кларка і міністра освіти Джастіна Грінінга. Видання стверджує, що на форумі також виявлено ​​інформацію для входу в електронну пошту 1000 членів і працівників парламенту, 7000 співробітників поліції і понад 1000 працівників британського МЗС.

У Національному центрі кібербезпеки заявили, що переглянуть керівництво для урядових відомств щодо захисту даних після ознайомлення з розслідуванням The Times.

За даними видання, хакери використовували дані з сайтів LinkedIn, MySpace і інших. Експерти безпеки попередили про те, що шахраї можуть використовувати вкрадені дані для доступу до урядових документів, а також для шантажу.

Раніше на цьому тижні високопоставлені представники Міністерства внутрішньої безпеки США повідомили конгресу подробиці про атаки "російських хакерів". За даними МВБ, хакери просканували на предмет уразливості системи в 21 штаті США. Йшлося про атаки влітку і восени 2016 року під час передвиборної президентської кампанії в США.