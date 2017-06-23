Глава ЦБ Чехії оголосив про готовність до вступу в єврозону

Чехія готова перейти на єдину європейську валюту і вступити в єврозону, заявив глава Чеського національного банку Їржі Руснок. Однак до прийняття євро було б бажано зменшити різницю між доходами чехів і жителів єврозони, заявив він в інтерв'ю місцевому агентству новин CTK.

Раніше влада країни офіційно заявляла про намір перейти на використання євро, однак дата цього кроку не називалася.

За оцінками міністерства фінансів, ціни в Чехії складають приблизно 60% від показників країн єврозони. Двадцять років тому вони були на рівні 35%. Середня річна зарплата чехів в 2014 році становила близько 345 тис. крон, тобто 37% від середнього показника ЄС (930 тис. крон). При цьому дві третини працівників в Чехії отримують зарплату нижче середньої, пише cznews.info.

ВВП Чехії за підсумками 2016 року збільшився на 2,5% після підвищення на 4,5% роком раніше. Як очікують експерти, в 2017 році темпи зростання економіки залишаться приблизно на торішньому рівні.