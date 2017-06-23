На виконання вимог арабські країни дали Катару 10 днів

Катар має розірвати відносини з Іраном, "Братами мусульманами", "Ісламською державою", закрити англомовний канал "Аль-Джазіра" і виплатити компенсацію. Тоді арабські країни знімуть ембарго.

Представники Кувейту в ніч на п'ятницю, 23 червня, передали Катару ряд вимог від арабських країн, які оголосили йому ембарго. У разі виконання цих вимог ембарго буде знято, а дипломатичні відносини - відновлені.

13 пунктів вимог передбачають, крім іншого, що Катар має обрубати всі зв'язки з "Братами мусульманами", "Аль-Каїдою", "Ісламською державою", "Хезболлою" і іншими радикальними групами і перестати фінансувати терористичні організації.

Крім того, Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати і Єгипет вимагають від Катару припинити давати своє громадянство громадянам цих держав і видати тих, кого в цих країнах розшукують за тероризм.

Від Катару вимагають розірвати дипломатичні відносини з Іраном і вислати з країни всіх представників Корпусу вартових ісламської революції. Дозволяється зберегти лише ті торговельні відносини з Тегераном, які не суперечать американським санкціям.

Агентство AP, в розпорядженні якого знаходиться список вимог, пише, що Катар змушують також закрити англомовний канал "Аль-Джазіра" і виплатити невизначену суму компенсацій. На виконання вимог Катару дали 10 днів.

На початку червня Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет, Ємен, Бахрейн, Лівія, Мальдівська Республіка і Республіка Маврикій розірвали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму. У Досі назвали ці звинувачення безпідставними. Кувейт виступає в ролі посередника між сторонами конфлікту.