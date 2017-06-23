Справу митника і брокерів, підозрюваних в участі в схемі збагачення на зрідженому газі, передано до суду

Прокуратура Харківської області направила до Червонозаводського райсуду міста справи одного з керівників митного поста Енергетичної митниці ДФС України і чотирьох брокерів, яких підозрюють в участі в схемі збагачення на зрідженому газі .

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, митнику інкримінується одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а брокерам - надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч.3 ст.369 КК України).

"За попередніми даними, чиновники Енергетичної митниці дозволяли імпортерам проходити спрощену процедуру розмитнення. Зокрема, не відбиралися зразки імпортованого газу, митне оформлення вантажів відбувалося в неробочий час шляхом формального дослідження документів. Свою лояльність митники оцінювали від 300 до 800 грн. За одну митну декларацію. Гроші перераховувалися на банківські картки", - йдеться в повідомленні.

В ході досудового розслідування слідчі прокуратури встановили, що на реалізації схеми збагачення на зрідженому газі, її учасники "заробили" понад 800 тис. грн.