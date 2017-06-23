Ціна нафти Brent піднялася вище $ 45,4

Нафта дорожчає в ході азіатських торгів у п'ятницю другу сесію поспіль, але завершує тиждень в мінусі після переходу до "ведмежого" ринку. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:05 КСК збільшилася на 19 центів (0,42%) - до $ 45,41 за барель. Серпневий контракт на нафту WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 0,18 (0,42%) - до $ 42,92 за барель.

У четвер обидві марки завершили торги в "зеленій зоні", оскільки товарні запаси нафти в США продовжили зниження другий тиждень поспіль і учасники ринку вважали падіння останніх сесій надмірним. Brent піднялася на $ 0,40 (0,9%), до $ 45,22 за барель, WTI - на $ 0,21 (0,5%), до $ 42,74 за барель. За оцінками ING Commodities, тропічний шторм "Сінді", що викликав часткове припинення нафтовидобутку в Мексиканській затоці, призведе до подальшого скорочення товарних запасів нафти на наступному тижні.

Ціни можуть продовжити зниження, а в разі ралі інвестори будуть продавати нафту за низкою причин, включаючи зростання видобутку і кількості бурових в експлуатації в США, слабкий попит на бензин і відновлення виробництва нафти в Лівії і Нігерії, вважає Тарік Заїр з Tyche Capital Advisors. Увагу учасників ринку в п'ятницю, ймовірно, приверне щотижневий звіт Baker Hughes про кількість бурових установок в експлуатації.

Деякі аналітики вважають, що слабкість ринку нафти носить тимчасовий характер, оскільки її споживання зростає випереджаючими темпами в порівнянні з виробництвом.

Проте, багато експертів рекомендують грати на пониження на нафтовому ринку. Партнер Again Capital Джон Кілдафф зазначає, що зараз навіть погіршення відносин між країнами Близького Сходу і зростання напруженості в регіоні розглядаються ринком як сигнал до зниження цін, оскільки підсилюють імовірність зриву угоди ОПЕК + про обмеження нафтовидобутку.