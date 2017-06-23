США закликали Росію змусити збройні формування в Донбасі припинити залякування спостерігачів ОБСЄ

У Вашингтоні звинуватили проросійські озброєні формування на південному сході України в систематичному перешкоджанні діяльності спостерігачів ОБСЄ і закликали Москву використати свій вплив для припинення цієї "кампанії залякування".

"Закликаємо Росію використати свій вплив для того, щоб закінчити цю кампанію залякування, виконувати свої зобов'язання для забезпечення вільного, повного і безпечного доступу спостерігачів ОБСЄ", - заявила офіційний представник держдепартаменту Хізер Нойерт, коментуючи повідомлення про обстріл автомобіля місії ОБСЄ 20 червня.

Дипломат переконана, що за атакою на спостерігачів стояли "очолювані Росією, спонсоровані Росією і підготовлені Росією сепаратисти".

За словами Х.Нойерт, в США глибоко стурбовані "повторюваними випадками переслідування спостерігачів, як ми думаємо, з метою зашкодити їм виконувати свою роботу".