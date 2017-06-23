Події

08:53 23.06.2017

Трамвайні маршрути №1, №11 та №17 в Києві тимчасово припиняють рух

Київські трамвайні маршрути №1, №11 та №17 тимчасово припиняють рух в зв'язку з ремонтом трамвайних колій, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Трамвай №1 припиняє рух з 21.00 24 червня до 11.00 25 червня в зв'язку з ремонтом колії швидкісного трамвая на вул.Володимира Покотила. На період реконструції буде збільшено кількість автобусів на маршруті №1Т "Михайлівська Борщагівка - Ромена Роллана".

Трамваї №11 і №17 припиняють рух з 22.00 23 червня до 9 липня зв'язку з ремонтом колії на перетині Оболонського проспекту та вул.Маршала Малиновського. На цей період буде організовано рух трамвая №16Д "вул.Героїв Дніпра - Контрактова площа".

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