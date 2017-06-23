Події

10:17 23.06.2017

"Укрзалізниця" підписала угоду з ЄБРР про попередні умови фінансування придбання вантажних вагонів

ПАТ "Укрзалізниця" і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) 22 червня підписали угоду про попередні умови фінансування придбання нових вантажних вагонів.

Як повідомив глава ПАТ Войцех Балчун на своїй сторінці у мережі Facebook, загальна оціночна вартість проекту становить $260 млн, з них $150 млн - кредитування від ЄБРР, $110 млн - за рахунок інших джерел фінансування "Укрзалізниці".

За угодою передбачається можливість фінансування в національній валюті. "Цей проект свідчить про зростання інвестиційної привабливості та фінансової стабільності "Укрзалізниці". Це підтверджується авторитетними кредиторами. На сьогодні "Укрзалізниця" має в портфелі сім проектів фінансування з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками на суму $1,05 млрд. За рахунок внутрішніх ресурсів і залучених коштів ми і надалі інвестуватимемо в оновлення рухомого складу нашої компанії відповідно до стратегії розвитку на 2017-2021 рр.", - заявив В.Балчун.

Він також нагадав, що загальний обсяг інвестицій в ці роки становитиме 130-150 млрд грн.

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