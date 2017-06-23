Лоу-кост група Lufthansa з 2018 р. має намір розпочати польоти до України

Лоу-кост перевізник Eurowings, що входить до групи компаній Lufthansa, має намір з 2018 року розпочати польоти до України, повідомив глава міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) Павло Рябікін.

"Провели плідну зустріч з представниками Lufthansa Group. За дозволом наших партнерів Lufthansa Group, відкрию маленький секрет: з наступного року лоу-кост перевізник Eurowings планує розпочати польоти за маршрутом Київ-Берлін з подальшим відкриттям польотів до Дюссельдорфа", - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Як повідомлялося, зміни до наказу Міністерства інфраструктури України №337, що знижують базовий авіаційний збір з $ 17 до $ 13 в аеропорту "Бориспіль", затверджені та заюстовані.

"Що це означає: все авіакомпанії, що вилітають з аеропорту" Бориспіль ", з 20 червня отримають зниження збору за пасажирське обслуговування; авіакомпанія Ryanair отримає запитувані ними $7,5 на нових для аеропорту "Бориспіль" напрямках; аеропорт "Бориспіль" вийде на планове зниження доходів до 8% у другому півріччі поточного року, однак отримає серйозний імпульс до нарощування пасажирообігу в середньостроковій перспективі", - зазначав П.Рябікін.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні із загальною площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадочні смуги: одну - завдовжки 4 тис. м, завширшки 60 м, другу - завдовжки 3,500 тис. м, завширшки 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.

Групі Lufthansa, окрім однойменного бренду, належать Austrian Airlines, Swiss Airlines, Germanwings і частки в Brussels Airlines і американської JetBlue.