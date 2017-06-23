Вивезення сміття зі Львова розпочнеться сьогодні

З п'ятниці зі сміттєвих майданчиків Львова розпочнеться вивезення 6,5 тис. тонн накопичених відходів на полігони області, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

"З сьогоднішнього дня у Львові розпочнеться вивезення сміття. Нагромаджені 6,5 тис. тонн відходів почнуть вивозити зі сміттєвих майданчиків на полігони області, зазначені в попередньо підписаному меморандумі. Перевізники обіцяють завершити вивезення сміття протягом двох тижнів. Департамент Львівської ОДА ЖКГ розробив маршрути вивезення твердих побутових відходів з міста, - написав він на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.