Події

11:21 23.06.2017

Перші 2,5 тис. тонн ярих зернових зібрано в Херсонській та Одеській областях

Перші 2,5 тис. тонн ярих зернових нового врожаю зібрано станом на 22 червня в Херсонській та Одеській областях, повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства в п'ятницю.

Згідно з повідомленням на сайті, в цих областях зібрано озимий ячмінь з 780 га за середньої врожайності 31,4 ц/га. Зокрема, в Херсонській області зібрано 2,3 тис. тонн з 740 га, а в Одеській - 200 тонн з 40 га.

Як повідомлялося, посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2017 року очікується на рівні 26,9 млн га, що на 152 тис. га більше показника 2016 року.

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