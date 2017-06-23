Події

11:33 23.06.2017

У Дружківці відкрито другий у Донецькій області Центр надання адміністративних послуг

У Дружківці відкрили другий у Донецькій області Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Відкрили в Дружківці Центр надання адміністративних послуг - другий в області. Таких нам потрібно зробити ще 37, щоб кожна громада могла забезпечити своїм жителям сучасний рівень обслуговування. Жителі Дружківки в новому ЦОАУ зможуть отримати 139 адмінпослуг. А незабаром ще й оформити біометричні паспорти", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, будівлю Центру було відновлено за рахунок бюджетних коштів - понад 10 млн грн, за меблі, обладнання та навчання персоналу сплачено за підтримки Програми розвитку ООН в Україні - близько 2.8 млн грн.

"Відновлення Донеччини і децентралізація - це наша відповідь російській агресії. Переконаний, що незабаром будуватимемо такі ж ЦНАП і на решті території Донецької області, яка зараз окупована російсько-терористичними бандформуваннями", - зазначив П.Жебрівський.

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