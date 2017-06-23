Події

11:52 23.06.2017

Вугілля в РФ не закуповує жодна українська енергокомпанія - Гройсман

Енергокомпанії України не закуповують вугілля в Російській Федерації, а Кабінет Міністрів України вживає всіх необхідних заходів для диверсифікації поставок вугілля, особливо антрацитової групи, і заміщення його іншим паливом, яке є в розпорядженні, запевнив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Жодна енергокомпанія України не закуповує вугілля у країни-агресора. Уряд вживає всіх заходів із диверсифікації поставок палива, ми робимо заміщення вугілля, особливо дефіцитної антрацитової групи, що є в українських копальнях, які були вкрадені проросійськими бойовиками за допомогою деяких українських псевдопатріотів. Ми системно займаємося безпекою", - сказав прем'єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді України в п'ятницю.

При цьому він звернув увагу на неприпустимість поширення практики блокад, як це було взимку 2017 року на Донбасі.

"Що стосується "махновщини", то я переконаний в тому, що народним депутатам треба читати законодавство і бути прикладом дотримання його норм, а не махати мандатом і хизуватися своєю недоторканністю. Знімаєте недоторканність, стаєте рівними перед законом і тоді займайтеся своєю громадською діяльністю", - наголосив В.Гройсман.

Київ. 23 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Енергокомпанії України не закуповують вугілля в Російській Федерації, а Кабінет Міністрів України вживає всіх необхідних заходів для диверсифікації поставок вугілля, особливо антрацитової групи, і заміщення його іншим паливом, яке є в розпорядженні, запевнив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Жодна енергокомпанія України не закуповує вугілля у країни-агресора. Уряд вживає всіх заходів із диверсифікації поставок палива, ми робимо заміщення вугілля, особливо дефіцитної антрацитової групи, що є в українських копальнях, які були вкрадені проросійськими бойовиками за допомогою деяких українських псевдопатріотів. Ми системно займаємося безпекою", - сказав прем'єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді України в п'ятницю.

При цьому він звернув увагу на неприпустимість поширення практики блокад, як це було взимку 2017 року на Донбасі.

"Що стосується "махновщини", то я переконаний в тому, що народним депутатам треба читати законодавство і бути прикладом дотримання його норм, а не махати мандатом і хизуватися своєю недоторканністю. Знімаєте недоторканність, стаєте рівними перед законом і тоді займайтеся своєю громадською діяльністю", - наголосив В.Гройсман.

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