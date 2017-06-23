Кабмін має намір ініціювати внесення змін до держбюджету-2017

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет Міністрів України має намір ініціювати внесення нових змін до державного бюджету на 2017 рік у вересні.

"У вересні місяці ми готуватимемо чергові зміни до державного бюджету", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що в проекті змін до держбюджету-2017, який буде підготовлений до вересня, будуть враховані потреби сфери освіти в додатковому фінансуванні.

Як повідомлялося, 21 червня Кабмін схвалив і вніс до Ради проект змін до держбюджету-2017, що передбачає збільшення витрат і доходів на 26 млрд грн, або приблизно на 3,5%, зокрема за загальним фондом - на 25 млрд грн.

22 червня парламент ухвалив законопроект у першому читанні.