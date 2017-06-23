Обговорення законопроекту про реінтеграцію Донбасу на робгрупах ТКГ не заплановано - Геращенко

Українська сторона не має наміру обговорювати на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську проект закону про реінтеграцію окупованих територій Донбасу, заявляє представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"У Мінську, в рамках робочих груп обговорення законопроекту, звичайно, не заплановано і не буде, тому що це суверенне право України - удосконалювати своє законодавство для відновлення суверенітету і територіальної цілісності", - написала вона на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

І.Геращенко нагадала, що в Мінську не було обговорення ні підготовки указу президента РФ про визнання "документів" ОРДЛО, ні рішення про захоплення бойовиками і РФ українських підприємств в окупованих районах Донбасу, які вони назвали "націоналізацією", ні перехід цих територій на російський рубль.

"І тепер у рамках Мінських груп ми вимагаємо скасування всіх наказів і "указів", це також боротьба за реінтеграцію наших територій", - додала вона.

Водночас перший віце-спікер українського парламенту додала, що цей законопроект не презентували пыд час візитів президента України до Вашингтона і Брюсселя

"Законопроект про реінтеграцію Донбасу не обговорювали під час візиту до США і Брюсселя, ніякі документыв і законопроектыв ні на яких зустрічах не презентували і не дискутували. Водночас комплексно на всіх зустрічах обговорювали позицію української сторони щодо деокупаціъ, демілітаризації, реінтеграції Донбасу", - написала вона.

І.Геращенко також зазначила, що частини цього плану будуть закріплені у відповідному законопроекті, додавши, що вони ґрунтуються на Мінських угодах.