"Нафтогаз" розробить план модернізації ГТС

НАК "Нафтогаз України" забезпечить розробку плану модернізації газотранспортної системи (ГТС), повідомила прес-служба компанії.

"Це завдання має виконувати новий оператор ГТС, однак через значні затримки з виконанням урядового плану відділення оператора з боку відповідальних міністерств для цього ще не створені необхідні умови. З огляду на це, "Нафтогаз" забезпечить розробку плану модернізації ГТС самостійно", - йдеться в повідомленні.

У компанії нарікають, що, згідно із затвердженим планом поділу "Нафтогазу", нова структура корпоративного управління в оператора ГТС мала бути впроваджена ще до початку жовтня 2016 року, однак досі цього не зроблено.

"Зокрема, передбачалося призначення наглядової ради з більшістю незалежних директорів і компетентного менеджменту. Одним із першочергових завдань цього менеджменту мала бути розробка довгострокового плану розвитку української ГТС, зокрема її модернізації. На жаль, уряд не лише не завершив виконання плану корпоративного управління нового оператора, але і не розпочав його реалізації", - наголошують у НАК.

На думку компанії, подальше зволікання із затвердженням плану модернізації ГТС є неприпустимим.