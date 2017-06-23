Повного припинення вогню на Донбасі навряд чи варто очікувати - політолог

Альтернативи непрацюючому "мінському формату" (Україна, Росія, ОБСЄ) перемовин щодо врегулюванню ситуації на сході України немає, повного припинення вогню на Донбасі навряд чи варто очікувати, вважає політолог Євген Магда.

"У Києві, Москві, Парижі та Берліні розуміють, що "мінський формат" не працює. Але для того, щоб його скасувати, треба знайти заміну. Ніхто з лідерів країн-учасників "нормандського формату" (Німеччина, Франція, Україна, Росія - ІФ) не може дозволити собі грюкнути дверима і піти, хіба що Путін (президент Росії Володимир Путін - ІФ). Але ніхто собі цього не дозволить, оскільки це буде розцінено як небажання врегулювати ситуацію на Донбасі", - сказав Є.Магда агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Водночас політолог не виключив, що США можуть запропонувати нову ідею для вирішення конфлікту на сході України.

"У мене враження, що США мають намір виснажити всіх учасників процесу, а потім запропонувати якусь ідею, але я б не абсолютизував цієї ідеї, тому що США звикли вирішувати проблему за рахунок найслабшого, а в цій ситуації слабка Україна", - зазначив він.

Коментуючи чергове оголошення режиму припинення вогню з 24 червня, політолог висловив думку, що "повного припинення вогню не буде".

"Адже є десятки тисяч людей зі зброєю в руках (на окупованих територіях Донбасу - ІФ), з них - тисячі вміють лише воювати і все. Вони що, повернуться до мирної праці чи повернуться до Росії? Росія найменше зацікавлена в тому, щоб приймати назад таку кількість людей, які вміють лише воювати. Це не відповідає жодному з її інтересів", - зазначив він.