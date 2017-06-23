Причиною пожежі в лондонській висотці став несправний холодильник

Сильна пожежа в житловій висотці Grenfell Tower в Лондоні почалася через несправний холодильника, повідомляє в п'ятницю Бі-бі-сі з посиланням на столичну поліцію.

Таким чином у поліції підтвердили, що навмисний підпал не є причиною пожежі.

Крім того, було встановлено, що облицювальний матеріал висотного будинку не відповідав вимогам безпеки.

За словами представника поліції, зараз триває перевірка всіх компаній, які займалися будівництвом цього будинку і його ремонтними роботами. Унаслідок цього розслідування можуть бути висунуті обвинувачення в ненавмисному вбивстві.

Сильна пожежа в багатоповерховому будинку в столиці Великобританії сталася минулого тижня. За останніми даними, загинули 79 осіб.