Події

14:33 23.06.2017

Причиною пожежі в лондонській висотці став несправний холодильник

Сильна пожежа в житловій висотці Grenfell Tower в Лондоні почалася через несправний холодильника, повідомляє в п'ятницю Бі-бі-сі з посиланням на столичну поліцію.

Таким чином у поліції підтвердили, що навмисний підпал не є причиною пожежі.

Крім того, було встановлено, що облицювальний матеріал висотного будинку не відповідав вимогам безпеки.

За словами представника поліції, зараз триває перевірка всіх компаній, які займалися будівництвом цього будинку і його ремонтними роботами. Унаслідок цього розслідування можуть бути висунуті обвинувачення в ненавмисному вбивстві.

Сильна пожежа в багатоповерховому будинку в столиці Великобританії сталася минулого тижня. За останніми даними, загинули 79 осіб.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Влада Львова передали функції вивезення відходів підрозділам Львівської ОДА

Суд стягнув понад 20 млн грн у рамках розслідування зловживань в "Укрзалізниці"

Обговорення законопроекту про реінтеграцію Донбасу на робгрупах ТКГ не заплановано - Геращенко

Позашляховик у центрі Києва підірваний невстановленим вибуховим пристрієм

Вугілля в РФ не закуповує жодна українська держкомпанія

ОСТАННЄ

На сайті Ради з'явилися тексти законопроектів щодо пенсійної реформи

Україна має намір збільшити угруповання військ на півдні Одеської області

Facebook розробить нові сервіси, які допоможуть об'єднати людей по всьому світу

Двох українських військових поранено за добу в АТО

Повного припинення вогню на Донбасі навряд чи варто очікувати - політолог

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА