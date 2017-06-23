Україна має намір збільшити угруповання військ на півдні Одеської області

Керівництво України планує збільшити цазначене угруповання Збройних сил України в Одеській області з одночасним створенням необхідної матеріально-технічної бази, заявляє міністр оборони України Степан Полторак.

"Попереднє військово-політичне керівництво приймало рішення, у результаті яких у нас практично не залишилося військових частин у цьому регіоні. У наших планах - збільшити це угруповання, створити інфраструктуру і необхідну матеріально-технічну базу. Вже сьогодні у нас є військова частина в Болграді, сформовані військові частини в Сараті, буде розгорнуто військову комендатуру в Арцизі ", - сказав С.Полторак під час робочої поїздки до Одеського гарнізону в п'ятницю, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Міністр оборони України додав: "Там, де армія, там - розвиток регіону. Але перш за все, це запорука безпеки і територіальної цілісності нашої країни".