На сайті Ради з'явилися тексти законопроектів щодо пенсійної реформи

На сайті Верховної Ради України в п'ятницю опубліковано тексти законопроектів щодо пенсійної реформи.

Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, Кабінет Міністрів України 22 червня вніс до Ради відповідні проекти законів щодо підвищення пенсій (№ 6614), внесення змін до Митного, Податкового, Бюджетного кодексів України з питань пенсійного забезпечення та підвищення пенсій (№№ 6615, 6616 , 6617).

Як повідомлялося, урядовий проект пенсійної передбачає підвищення мінімально необхідного для виходу на пенсію страхового стажу з 1 січня 2018 року зі 15 до 25 років і подальше щорічне його збільшення на рік.

Також проект пенсійної реформи передбачає збільшення максимальної суми, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) до 15 мінімальних заробітних плат (на сьогодні 48 тис. грн).

Проект передбачає збільшення розміру ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) частку підприємств зі шкідливими умовами праці до 37% за першим списком і до 29% за другим списком. Для інших роботодавців ставка ЄСВ у 22% збережеться.