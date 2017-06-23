Події

15:40 23.06.2017

Україна інформує зарубіжних партнерів про наміри в частині законодавства щодо реінтеграції Донбасу - Макеєв

Законопроект про реінтеграцію Донбасу передбачає поширення статусу "окупованих територій" на окремі райони Донецької та Луганської областей, повідомив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв.

"Що стосується окупованих територій, то в нинішньому законодавстві України тимчасово окупованою територією вважається Крим, і в новому законопроекті дійсно міститься положення про поширення статусу окупованих територій на окремі райони Донецької та Луганської областей", - сказав він журналістам у Києві в п'ятницю.

Представник МЗС також зазначив, що українська сторона інформує міжнародних партнерів про законодавчі ініціативи та наміри в цьому напрямі.

"Партнери розуміють, партнери висловлюють свої думки, як це мають робити партнери", - додав О.Макеєв.

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