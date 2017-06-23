Генпрокурор: Під час обшуків у Гужви свобода слова не постраждала - її там не знайшли

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що слідчі дії стосовно головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви мають виключно юридичне підґрунтя - вимагання хабара, про якийсь тиск на ЗМІ не йдеться.

"Можу стверджувати, що під час обшуків у Гужви свобода слова не постраждала - її там не знайшли. Там знайшли $10 тис., які вимагались за нерозміщення дискредитуючого матеріалу, - сказав Ю.Луценко на брифінгу в Житомирі в п'ятницю.