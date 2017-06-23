Кримінальної справи проти Тимошенко щодо газових контрактів із РФ бути не може

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що кримінального провадження стосовно екс-прем'єра, голови парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у справі про газові контракти з Росією 2009 року бути не може.

"Я пам'ятаю, як Юлія Володимирівна бурхливо реагувала на критику і говорила, що сімейство Луценка призначене (президентом України Петром - ІФ) Порошенком для політичних репресій особисто проти неї. Тому, як представник сімейства, яке особисто репресує Юлію Володимирівну, повідомляю остаточно: в цій країні двічі не судять", - сказав Ю.Луценко на брифінгу в Житомирі в п'ятницю.

Ю.Луценко уточнив, що відкриття кримінального провадження стосовно Ю.Тимошенко у "газовій справі" бути не може.