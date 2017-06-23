Події

16:47 23.06.2017

Одну людину вбито, одну поранено внаслідок стрільби під час спроби крадіжки в приватному секторі Дніпра

У приватному секторі міста Дніпра на вул. Хорольській місцеві жителі намагалися самостійно затримати злодія, але той відкрив стрільбу, внаслідок чого одна людина була убита, ще одна дістала поранення в ногу.

Як повідомляє в п'ятницю відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інцидент стався напередодні ввечері, близько 22:00.

"Сусіди знали, що господар приватного будинку перебуває на заробітках. Тому коли побачили у дворі невідомого чоловіка, вирішили, що він намагається обікрасти будинок. Спробували зупинити злодія, проте не врахували, що злодій озброєний стартовим пістолетом. Унаслідок стрільби одного чоловіка поранили в голову, іншому стрілок поцілив у ногу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, один із сусідів від кульового поранення помер на місці, а іншого з простріляною ногою доправили до лікарні.

На місці події поліцейські вилучили пістолет і дві гільзи. Деталі події нині встановлюють оперативники та слідчі.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Поліція просить громадян, які стали свідками злочину, не намагатися самостійно затримати правопорушників, а одразу телефонувати на лінію 102.

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