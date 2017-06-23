Лотерейні оператори мають бути ліцензовані в стислі терміни, а решта усунені - Луценко

Кабінет Міністрів України має найближчим часом вирішити питання видачі ліцензій для роботи лотерей в Україні на законних підставах, вважає генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Кабінет Міністрів розробляє порядок видачі ліцензій, але наразі УНЛ (підприємство "Українська національна лотерея" - ІФ) як єдиний платник податків грального бізнесу має легальне становище", - сказав Ю.Луценко на брифінгу в Житомирі в п'ятницю.

Він висловив жаль, що гральний бізнес асоціюється з фактами "кришування" з боку правоохоронців. "Минулого року ми закрили сотні таких точок. На жаль, вони відновлюються, як гриби після дощу", - зазначив Ю.Луценко.

"На мою думку, ключ до вирішення проблеми лежить у законодавчому полі - так само як із бурштином, лісом, - можна карати, але потрібно дати можливість для легального функціонування. Кабінет Міністрів України, на мою думку, має найближчим часом видати офіційні ліцензії одній, двом, трьом - скільком вони визнають за необхідне - лотереям, після чого це матиме законні підстави, й усі інші мають бути усунені з вулиць наших міст", - вважає генпрокурор.

За словами Ю.Луценка, це буде зробити нелегко, оскільки навколо кожного грального закладу, "як правило, перебувають кришувальники з правоохоронних органів".