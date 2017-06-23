Здоров'я двох голодуючих нардепів погіршилося і може призвести до їх госпіталізації

Здоров'я народних депутатів Олега Березюка та Оксани Сироїд, які кілька днів голодують біля стін Адміністрації президента України, погіршилося і може привести до їх госпіталізації, повідомляють у фракції "Самопоміч" із посиланням на лікарів.

"В Олега Березюка (лідер фракції "Самопоміч" - ІФ) стан, близький до критичного - рівень цукру в крові 2,2 ммоль/л. В Оксани Сироїд (віце-спікер Верховної Ради - ІФ) рівень цукру 2,9 ммоль/л за нижньої межі норми 3,5 ммоль/л, тобто, ситуація погіршується. Якщо рівень цукру надалі знижуватиметься, будуть серйозні наслідки", - цитують слова лікарів агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі фракції "Самопоміч" у п'ятницю.

За словами лікарів, якщо рівень цукру в крові голодуючих буде надалі знижуватися, то це може призвести до госпіталізації.

Як повідомлялося, на початку тижня народні депутати з фракції "Самопоміч" О.Березюк, Тарас Пастух і О.Сироїд оголосили голодовку на знак протесту проти бездіяльності влади щодо вивезення сміття зі Львова.

У п'ятницю, 23 червня, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Геннадій Зубко повідомив, що з 23 червня зі сміттєвих майданчиків Львова розпочнеться вивезення на полігони області 6,5 тис. тонн відходів, що накопичилися.

За словами директора департаменту поводження з відходами Львівської міської ради Івана Рудницького, всі фірми-перевізники вже отримали ліміти на вивезення відходів зі Львова на полігони області.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська влада прийняла пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати функції вивезення відходів із міста підрозділам Львівської ОДА.

А.Садовий на брифінгу в п'ятницю повідомив, що ухвалено рішення передати в тимчасове управління облдержадміністрації комунальне підприємство "Львівспецкомунтранс". Водночас він назвав цю пропозицію "ультиматумом президентського намісника".