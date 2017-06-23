Луценко розподілив "підопічних" за обшуками на різних рівнях підприємств

Обшуки на великих підприємствах України за рішенням генерального прокурора Юрія Луценка відбуватимуться з дозволу керівництва Генпрокуратури, на підприємствах обласного рівня і дрібного бізнесу - з санкції заступників прокурорів областей і керівників місцевих прокуратур відповідно.

"Я не задоволений тим, що так звані маски-шоу відбуваються щодня на десятках підприємств, зокрема великих платників податків і дрібного бізнесу. Тому прямо тут, на нараді, я підписав документ про те, що будь-які обшуки у великих платників податків мають проводитись виключно з дозволу керівництва Генпрокуратури. Відповідно, великі платники податків областей - з дозволу відповідних заступників прокурорів областей, а всі інші дрібні підприємства - з дозволу керівників місцевих прокуратур", - повідомив генпрокурор на брифінгу в п'ятницю в Житомирі.

Він наголосив: "Відтепер буде з кого спитати, якщо раптом у великій торговельній мережі відбудеться вилучення електронної техніки лише для того, щоб почекати, доки прийдуть "прохачі", а потім справу буде закрито. Якщо обшуки відбуваються, а справа через півроку закривається - я розглядатиму це як незаконний тиск на бізнес".

"Бізнес має стати священною коровою в Україні, тією, яка сплачує податки, яка витягає на собі всю нелегку соціальну і військову ситуацію в країні. Бізнес має бути захищений", - підсумував Ю.Луценко.