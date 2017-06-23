З'явилися подробиці про потерпілого під час вибуху позашляховика Toyota

Якщо чоловік, потерпілий у п'ятницю вранці в Шевченківському районі Києва під час підриву позашляховика Toyota Land Cruiser, дійсно є севастопольцем Германом Гайдуком, то він може мати важливі відомості про осіб, які в 2014 році голосували за анексію Криму Росією та нині входять до влади міста.

"Він (Г.Гайдук - ІФ) був засновником багатьох скандальних земельних кооперативів у Севастополі. До його "елітних" житлових кооперативів входило багато депутатів міськради, судді, прокурори Севастополя. По суті, він відводив кооперативи під бізнес, а розраховувався з депутатами і силовиками ділянками або квадратними метрами", - написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат (фракція "Блок Петра Порошенка") Дмитро Білоцерковець у п'ятницю вдень.

За його словами, таким чином була організована "сіточка" земельних відведень без конкурсів і конкурентних підстав, яка призвела до розкрадання багатьох гектарів севастопольської землі.

"Враховуючи, що ця людина може мати важливу інформацію про тих персон, які голосували за анексію та є зрадниками батьківщини, а так само тих, хто досі входить до колаборантної влади в місті, ризикну припустити, що цей замах може бути організований, зокрема, і російськими силовиками, залежно від цілей перебування Гайдука в Києві. Радий, що Гайдук живий, йому повезло, він може бути корисний Кримській прокуратурі України", - висловив переконання Д.Білоцерковець.

Раніше в п'ятницю, 23 червня, повідомлялося, що автомобіль із севастопольськими українськими державними номерами прямував проїжджою частиною, і на перетині вул. Полтавської і Тургенєвської під його передньою частиною стався вибух невстановленого походження. Внаслідок події постраждав чоловік середнього віку, ймовірно водій іномарки: кілька порізів, інших видимих ушкоджень не було.

Пізніше у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що повідомлення про вибух, у позашляховику Toyota Land Cruiser, надійшло до чергової частини о 10:36 п'ятниці. "Внаслідок вибуху постраждав чоловік, 1970 р. н., лікарі надають йому медичну допомогу. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі та фасади будівель... Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили в столичному главку поліції. Імені або якихось інших даних про потерпілого в поліції не повідомили.

Пізніше в главку поліції додали, що, за попередніми результатами огляду, невстановлений вибуховий пристрій був прикріплений під сидінням водія. У зв'язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для багатьох осіб (карається позбавленням волі терміном до 15 років або довічним ув'язненням).

Водночас інтернет-видання "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела повідомляє, що потерпілим є директор севастопольського дачно-будівельного кооперативу (ДБК) Герман Олегович Гайдук, 1970 року народження. Відомо, що він є одним із засновників, а також головою ОК "ДБК "Науковий-7".

У повідомленнях низки інтернет-ресурсів, що діють у тимчасово окупованому Росією Криму, ДБК "Науковий-7" фігурує як кооператив, що має проблеми з чинними нині на території півострова законами. Зокрема, назва "Науковий-7" фігурує серед цілої низки ДБК і кооперативів, що заволоділи, як стверджується, землями Національного заповідника "Херсонес Таврійський", і за деякими з цих ділянок російські правоохоронні та судові органи порушили кримінальні справи про шахрайство, і вже є рішення суду, ухвалені на користь міста.