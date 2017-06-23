Луценко, як і раніше, наполягає на легалізації видобутку бурштину

Держава має прописати правила видобутку бурштину, надавши право українцям на заняття цією діяльністю, і забезпечити їм охорону, вважає генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Я категоричний противник нелегального видобутку бурштину. Але, з іншого боку, ще з часів керівництва МВС я наполягаю на легалізації такого бізнесу", - сказав Ю.Луценко на прес-конференції в Житомирі в п'ятницю.

Він нагадав, що були дві спроби легалізації видобутку бурштину: ухвалення закону, який згодом був заблокований більшістю в парламенті, і розпорядження Кабінету Міністрів, за яким видобуток бурштину на пошкоджених нелегальними копальниками землях було доручено двом державним підприємствам.

"Наскільки мені відомо, нині вони (ці підприємства - ІФ) не розпочали такої роботи, тобто надалі процвітає нелегальний бізнес", - сказав генпрокурор.

"На мій погляд, держава, як колись на каліфорнійському Клондайку, має зробити прості речі: останній постріл шерифа - ось правило. Той, хто його порушить, отримає перший постріл у повітря, другий - у лоба", - іронічно зауважив генпрокурор.

За його словами, ці державні підприємства мають надати, "умовно кажучи, квитки на право видобутку на певних ділянках місцевому населенню, яке на сьогодні добуває бурштин". "Тільки сьогодні люди платять бандитам, а платитимуть менше і державі", - додав Ю.Луценко.

Він також висловився за необхідність охорони місць видобутку бурштину, що дасть змогу припинити "бандитську активність".

Крім того, за словами Ю.Луценка, для видобутку бурштину потрібна відповідна техніка, яка добуватиме бурштин промисловим способом із подальшою рекультивацією земель.