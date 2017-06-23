Кабмін вирішив докапіталізувати ПриватБанк на 38,5 млрд грн

Кабінет Міністрів України на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young (EY) ухвалив рішення про докапіталізацію ПриватБанку ще на 38,5 млрд грн, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Відповідне рішення уряд ухвалив щойно", - сказав міністр на брифінгу в п'ятницю за підсумками позачергового засідання Кабміну.

За його словами, процес докапіталізації відбуватиметься у два етапи, на першому з яких буде випущено облігації внутрішньої державної позики на суму 22,5 млрд грн.

"Монетизація цих облігацій не передбачена, тобто додаткова капіталізація банку не вплине на валютний ринок і рівень інфляції", - наголосив глава Мінфіну.

Як повідомлялося, після націоналізації ПриватБанку 19 грудня 2016 року наприкінці 2016 - на початку 2017 року уряд уже докапіталізував його на 116,8 млрд грн.

"Висновок аудитора свідчить про те, що банк був у гіршому стані, ніж вважалося на момент його переходу в державну власність, і вимушений був сформувати додаткові резерви для покриття збитків від кредитних операцій", - зазначив О.Данилюк.

За його словами, підтримка ПриватБанку додатковим капіталом викликана необхідністю забезпечити його нормальну роботу і розвиток.

Глава Мінфіну нагадав, що націоналізація банку дала змогу захистити 20 млн його вкладників і уникнути системних ризиків для банківського сектора, а колишні власники зобов'язалися до 1 липня 2017 року реструктурувати кредитний портфель для відшкодування державі завданих збитків.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією Національного банку України (НБУ) та акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в її капіталі, а ПриватБанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн. Зобов'язання кінцевих власників бенефіціарів банку були викладені в листі від 16 грудня 2016 року, проте його текст не було оприлюднено.

Глава Нацбанку Валерія Гонтарева 10 квітня 2017 року заявила, що постаудит ПриватБанку після його націоналізації виявив додаткові проблеми: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля було видано пов'язаним особам, а потім повідомила, що фінустанові за підсумками постаудиту потрібна докапіталізація ще щонайменше на 30 млрд грн.

EY працював зі звітністю ПриватБанку з осені 2016 року і був аудитором фінансової звітності та діяльності банку за 2016 рік, тоді як раніше аудит фінустанови здійснював PwC. Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", за результатами першого аналізу фінансово-господарської діяльності банку, проведеного EY в жовтні-листопаді 2016 року, оцінку за новими нормативами Нацбанку кредитного ризику фінустанови станом на 30 вересня було збільшено на 23,4 млрд грн - до 192,63 млрд грн. Пізніше, у березні цього року, аудитор визначив консервативне значення кредитного ризику ПриватБанку станом на момент націоналізації у 222,28 млрд грн.