Мінагропрод очікує зниження врожаю зернових у 2017 р. через посуху в окремих регіонах

Обсяги виробництва зернових в Україні у 2017 році можуть скоротитися порівняно з попереднім сезоном через малу кількість опадів у квітні-червні в центральних та північних областях.

"Таких екстремальних умов щодо забезпеченості ґрунтів вологою не спостерігалося на території України вже протягом 40 років. Характерною рисою цьогорічних умов є нестача вологи в ґрунті для нормальної вегетації рослин у центральних та частині північних областей", - наведено в прес-релізі Міністерства аграрної політики та продовольства слова заступника міністра Олени Ковальової.

За її словами, враховуючи цей чинник, міністерство із застереженням ставиться до прогнозів урожаю зернових культур, їх можна буде зробити лише після збирання 15-20% ярих зернових.

Незважаючи на можливе скорочення обсягів виробництва, представники зернового сектора очікують високої якості пшениці цього сезону.

"Агрокліматичні умови цього сезону в цілому сприяють якісному поліпшенню урожаю пшениці. Очікуємо, що частка продовольчої пшениці може становити близько 70% загального валу", - зазначив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

О.Ковальова наголосила, що в 2016/2017 маркетинговому році (липень-червень) продовольча безпека держави була повністю забезпечена.

Як повідомлялося, урожай зернових в Україні, за інформацією Держстату, в 2016 році становив близько 66 млн тонн.